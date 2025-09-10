UNCAUS será sede, por 7º año consecutivo, del Rally Latinoamericano de Innovación

El evento está destinado a estudiantes de todas las carreras de la UNCAUS, quienes, en 28 horas corridas, deberán resolver problemas reales que requieran de una solución creativa. Se realizará los días 10 y 11 de octubre de 2025.

Por 7º año consecutivo, la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) será sede de este importante evento latinoamericano, destinado a estudiantes de todas las carreras. Comenzará el viernes 10 de octubre a las 12 horas en aulas de la Universidad y se extenderá por 28 horas consecutivas, hasta el sábado 11 de octubre por la tarde. Se trata de una competencia internacional y simultánea que convoca a estudiantes de universidades de toda la región para trabajar en equipo, resolver desafíos reales y proponer ideas innovadoras con impacto social, ambiental o productivo.

El objetivo del Rally Latinoamericano de Innovación es contribuir al desarrollo de una cultura de innovación abierta, creatividad, trabajo en equipo y, además, despertar vocaciones tempranas para emprender, así como concientizar sobre el rol de los futuros profesionales universitarios de Latinoamérica como actores de cambio regionales.

Los desafíos a resolver en la competencia consistirán en problemas reales que requieran de una solución creativa. Estos no estarán limitados únicamente al ámbito tecnológico, sino que podrán pertenecer a diversos sectores de actividad o temas sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo. Los desafíos podrán ser propuestos para su consideración por empresas, instituciones públicas o privadas, ONG o cualquier otra entidad con inserción territorial en el ámbito latinoamericano. Las universidades promotoras del Rally Latinoamericano de Innovación están impedidas de enviar desafíos propios.

El evento está destinado a estudiantes de todas las carreras de la UNCAUS, para la conformación de equipos multidisciplinarios. Sin embargo, también podrán participar docentes, profesores o investigadores, graduados y profesionales de la institución.

En la resolución del desafío, los estudiantes deberán, en tan solo 28 horas, resolver problemas enviados por instituciones, empresas u ONG, con respuestas creativas y factibles de ser realizadas. Para ello, deberán seleccionar el problema, conformar equipos multidisciplinarios, plantear una solución, identificar a los beneficiarios y presentar la propuesta mediante un video de hasta 2 minutos y un formulario que detalle la potencial factibilidad e impacto del proyecto.

Además, el evento contará con una modalidad de interacción que consiste en un intercambio lúdico-creativo a través de TikTok, realizado entre dos equipos diferentes de diversos países.

A través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Universidad Nacional del Chaco Austral será nuevamente sede de este evento internacional, impulsado por el Centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay (CI)², el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI), la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería de México (ANFEI) y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Los estudiantes de la UNCAUS que ganen la instancia local obtendrán importantes premios en efectivo, vouchers de compras y reconocimientos. Además, la coordinación general también brindará distinciones a aquellos grupos que logren avanzar a la final nacional y, posteriormente, a la instancia latinoamericana.

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN

Las inscripciones estarán abiertas desde el 26 de septiembre hasta el 10 de octubre, a las 11 horas, a través de la página web www.rallydeinnovacion.org, en la sección «registro» – «participantes», seleccionando la sede UNCAUS.

Para conocer más sobre el evento, se sugiere seguir la cuenta oficial de Instagram de la UNCAUS: @rally_uncaus, y la del evento en general: @rallyinnovacion

