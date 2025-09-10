Un afortunado de General San Martín ganó más de $173 millones en la Poceada

El flamante ganador se llevó un pozo acumulado luego de que el pasado sábado el sorteo quedó vacante.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este martes 9 de septiembre dejó un nuevo millonario de General San Martín. El premio total fue de $ 173.266.236.

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 06, 48, 51, 63 y 74.

El ganador de la localidad de San Martín realizó la jugada en la Agencia 221.

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo jueves 11 con un pozo base de 62 millones de pesos.

