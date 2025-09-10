Últimas horas para inscribirse al concurso de ingreso al Poder Judicial del Chaco

Es para cubrir el puesto de auxiliar administrativo en la primera circunscripción, y los interesados tienen tiempo hasta las 23:59 de esta noche.

Esta noche cierra el período de inscripción para cubrir el puesto de auxiliar administrativo, que constituye la categoría inicial en el escalafón del personal del Poder Judicial del Chaco. Los interesados tienen tiempo hasta las 23:59 horas de este miércoles.

Los postulantes podrán registrarse únicamente de manera digital, a través del sistema ADITUM, disponible en el sitio oficial www.justiciachaco.gov.ar En la plataforma también se encuentra publicado el reglamento completo, los criterios de evaluación, el programa y la bibliografía complementaria.

Cabe mencionar que los requisitos son: tener entre 18 y 45 años, contar con título secundario o polimodal completo, ser argentino nativo o naturalizado, tener domicilio en la provincia del Chaco, no poseer antecedentes penales y no haber sido exonerado ni dejado cesante en empleos del Estado Nacional, Provincial o Municipal.

Según adelantó el secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Zalazar, a Diario Chaco, hasta el momento los postulantes superan los 16 mil. Además, recordó que el cargo es «para todos los juzgados y defensorías del menor en la primera circunscripción, que abarca desde Resistencia, Barranqueras, Fontana y Las Palmas, hasta Plaza».

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Poder Judicial informó que el llamado específico para personas con discapacidad se gestionará de manera independiente, conforme a la Resolución 776/23, que regula el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. También se mantiene vigente la nómina aprobada por la Resolución 1145/22.

Esta convocatoria representa una importante oportunidad de ingreso al Estado, ofreciendo a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el servicio público la posibilidad de formar parte del Poder Judicial del Chaco.

Comentarios