Tragedia en Ruta 11: un peatón murió tras ser embestido por un camión en Resistencia

Según informó a Policía, el la víctima caminaba en la vera de la ruta.

Un terrible accidente ocurrió en la noche de este martes sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 996, en jurisdicción de Resistencia. El hecho se registró alrededor de las 22:30 y tuvo como protagonistas a un peatón y un camión de gran porte.

Según el parte policial, un camión Ford Cargo blanco, dominio AD607RH, conducido por un hombre de 45 años y domiciliado en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, impactó contra un hombre que caminaba en la vera de la ruta.

La víctima fue identificada por familiares como Diego Ariel Luque, de unos 40 años, residente en la zona de la Ruta 11, en el mismo kilómetro donde ocurrió la tragedia. Luque falleció en el lugar del siniestro.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias 6881, a cargo del doctor Marcelo More, quien confirmó el deceso del hombre en la banquina ascendente.

Por cuestiones de jurisdicción, la causa quedó bajo intervención de la Comisaría 14ª Metropolitana, aunque en primera instancia actuó personal de la Comisaría 4ª. El hecho fue caratulado como «accidente de tránsito fatal».

