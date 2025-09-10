Según el INDEC, la inflación de agosto fue de 1,9%

10 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, NACIONALES

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles el dato de inflación de agosto de 2025, que fue del 1,9%. Por su parte, la inflación interanual fue del 33,6% y acumuló un 19,5% en los últimos ocho meses del año.

 

En cuanto a las categorías, la división con mayor aumento fue la Transporte, con el 3,6%, seguido de Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 3,5%, Restaurantes y hoteles, 3,4%, Vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles, 2,7%. También Educación con un 2,5%, Bienes y servicios varios, 2,2% y Comunicación un 1,9%.

 

Por otro lado, los rubros que se ubicaron por debajo del nivel general fueron: Salud, 1,7%, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,4%, Equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,9%. Por último, se ubicaron Recreación y cultura, 0,5% y Prenda de vestir y calzado -0,3%.

 

Fuente:diariochaco

