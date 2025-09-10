Secuestran maquinaria y cargamento ilegal de quebracho colorado

Los procedimientos se realizaron en Pampa del Infierno y en cercanías de Taco Pozo. Incautaron una topadora, herramientas de desmonte y un camión cargado con postes de quebracho colorado sin aval legal.

La Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, junto con la Policía del Chaco, llevó adelante dos importantes operativos en el marco de las tareas de prevención de delitos rurales y control forestal que se realizan en toda la provincia.

En un primer procedimiento, realizado ayer después del mediodía, a unos 12 kilómetros al sur de Pampa del Infierno, los inspectores detectaron actividad forestal irregular. En el lugar se secuestró una topadora D8 Caterpillar, operada por un hombre de 45 años domiciliado en Los Frentones, junto con herramientas utilizadas para la actividad ilegal. Todo el material fue trasladado al corralón municipal de Pampa del Infierno.

En horas de la tarde, otro operativo de prevención llevado a cabo a 90 kilómetros al norte de Taco Pozo, permitió interceptar un camión que transportaba postes de quebracho colorado sin la documentación correspondiente. El vehículo y la carga quedaron secuestrados.

Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno provincial con la defensa de los recursos naturales, la protección del monte nativo y la aplicación de la normativa forestal vigente, garantizando la sustentabilidad de los ecosistemas chaqueños y combatiendo los delitos ambientales.

