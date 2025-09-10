Presidencia de la Plaza: hallaron dos granadas de mano en una mochila

La mochila con las granadas fueron halladas por trabajadores municipales que se encontraban trabajando.

Un insólito hallazgo sorprendió a trabajadores municipales de Presidencia de la Plaza durante la mañana de este miércoles, cuando encontraron dos granadas de mano de uso militar en una mochila.

El hecho se registró alrededor de las 7:45 en la zona de las vías del tren, entre las calles Oscar R. Sain y Bernardo Pérez, mientras empleados realizaban tareas de desmalezado a la vera del tendido ferroviario. Allí detectaron una mochila de color verde, estilo militar, que en su interior contenía el material explosivo.

De inmediato dieron aviso a la Comisaría local, cuyo personal se presentó en el lugar y confirmó el hallazgo. La novedad fue comunicada por el comisario principal Cristian Javier Maciel, jefe de la dependencia policial de Presidencia de la Plaza.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el origen de las granadas, aunque se espera la intervención de especialistas en explosivos para su manipulación y resguardo.

