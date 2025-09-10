Pactó un encuentro con una trabajadora sexual pero le robaron su moto

El hecho se dio este miércoles a la madrugada. Los ladrones sorprendieron a la pareja y se llevaron el vehículo, el cual desarmaron con rapidez.

Un hombre de 58 años denunció haber sido víctima de un robo en horas de la madrugada de este miércoles, luego de detenerse con su motocicleta para mantener un encuentro con una trabajadora sexual en un descampado.

Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría Décima de Resistencia, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30, en inmediaciones de Calle 12 y Avenida 25 de Mayo.

El denunciante relató que había pactado un encuentro en un espacio verde, ubicado entre unos galpones, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos que se acercaron a pie y, mediante amenazas con un cuchillo tipo Tramontina, le sustrajeron su motocicleta Honda Wave 110 cc, color gris, con llantas negras.

Los delincuentes se dieron a la fuga hacia el barrio Chililly, mientras la víctima radicaba la denuncia.

Posteriormente, a las 3:10, personal policial del servicio externo que patrullaba en motocicleta recibió la alerta de transeúntes que señalaban que varias personas se encontraban desarmando una moto en una vivienda abandonada, ubicada en la zona de Marcelo T. de Alvear al 2300, aproximadamente.

Al arribar al lugar y solicitar apoyo, los efectivos fueron atacados con piedras, por un grupo que se dispersó rápidamente.

Finalmente, se logró el secuestro de la motocicleta sustraída, aunque ya despojada de ambas ruedas y de sus espejos retrovisores.

La causa fue caratulada como «Supuesto hurto» y continúa bajo investigación por parte de la Supervisión Zona IV Metropolitana.

Fuente:datachaco

