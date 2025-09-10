Miércoles soleado con humedad y una temperatura máxima que llegará a 26°C

10 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La jornada inició con el cielo despejado y la temperatura de 12 grados.

Este miércoles inició con el cielo despejado y la temperatura de 12 grados. La humedad es del 94%.

 

Durante la mañana se espera que el cielo se mantenga algo nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 26°C.

 

Por la noche, el cielo cerrará la jornada algo nublado y la temperatura descenderá a los 19°C.

 

El jueves por la madrugada se podrían registrar algunas lluvias, pero el resto de la jornada estaría soleado.

Comentarios

Te Puede Interesar

Incendios en Córdoba: se quemaron 16 casas y hay heridos

[...]

OFRECÍAN LICENCIAS DE CONDUCIR POR FACEBOOk

[...]

El río Paraná se encamina a tres años en situación de bajante extraordinaria.  

[...]