Miércoles soleado con humedad y una temperatura máxima que llegará a 26°C

Este miércoles inició con el cielo despejado y la temperatura de 12 grados. La humedad es del 94%.

Durante la mañana se espera que el cielo se mantenga algo nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 26°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada algo nublado y la temperatura descenderá a los 19°C.

El jueves por la madrugada se podrían registrar algunas lluvias, pero el resto de la jornada estaría soleado.

