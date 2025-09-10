Le cortó el rostro a su expareja con una botella por verla con otras personas en Machagai

La mujer se encontraba en un kiosco 24 horas cuando recibió la agresión.

Un grave episodio de violencia de género se registró en la madrugada del lunes en Machagai, cuando una joven de 19 años fue atacada por su expareja con una botella rota, lo que le provocó cortes en el rostro y la oreja.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en un kiosco 24 horas ubicado sobre calle Bernardo Pérez. Allí, A.A.P, de 38 años y conocido como «Cota», llegó al lugar y, al ver a su ex pareja, A.J.S, junto a otras personas, reaccionó de manera violenta.

En medio de la discusión, rompió una botella contra el piso y utilizó la base afilada para agredirla.

La víctima fue trasladada por sus familiares al Hospital de Machagai, donde recibió asistencia médica y permaneció en observación hasta el mediodía del lunes.

La causa, caratulada como «Lesiones Graves en Contexto de Violencia de Género», quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Género N° 5, a cargo de la Dra. Nelia Velázquez, quien ordenó la aprehensión de A.A.P. Personal de la Comisaría de Presidencia de la Plaza trabaja en tareas investigativas para dar con el agresor.

Fuente:diariochaco

