Intento de femicidio: atacó a su expareja y su hijo lo apuñaló para defenderla

El hijo de 18 años defendió a su madre cuando su padre ingresó al domicilio con un cuchillo.

Un grave episodio de violencia familiar se registró en la tarde de este martes en Las Breñas, cuando un hombre ingresó a la vivienda de su expareja y la atacó con un cuchillo, hecho que terminó con dos personas lesionadas y un detenido en libertad supeditada.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en una casa ubicada en la intersección de calle Fuerte Esperanza y Alberdi. Según informó la Policía, R.J.S, de 49 años y oriundo de Córdoba Capital, irrumpió en el domicilio de su exesposa, K.A.A.B, de 49 años, y comenzó a agredirla físicamente. En medio del ataque, el hombre le provocó una lesión con un cuchillo en la zona del rostro.

Ante la situación, el hijo de ambos, M.S, de 18 años, intervino para defender a su madre. En el forcejeo logró arrebatarle el arma blanca a su padre y lo hirió con varias puñaladas en la zona abdominal.

La mujer fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Breñas, donde el médico de turno diagnosticó una lesión corto punzante en la mejilla izquierda y región maxilar, con compromiso vascular y hemorragia interna, aunque sin riesgo de vida. Posteriormente fue derivada al Sanatorio Güemes de Resistencia para ser intervenida quirúrgicamente, donde permanece internada.

En tanto, R.J.S fue asistido por personal médico tras presentar heridas punzocortantes en la zona del dorso. Fue derivado primero al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para mayor complejidad, y luego quedó internado bajo custodia policial en el Hospital 9 de Julio de Las Breñas.

Por su parte, el joven de 18 años sufrió una lesión cortante en la mano derecha y fue examinado en el hospital local. El joven fue aprehendido de manera preventiva, aunque posteriormente recuperó la libertad supeditada a la causa, por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°1 de Charata, a cargo del Dr. Elio Eduardo Mari.

En el lugar del hecho se hicieron presentes la auxiliar fiscal Anahí Fernández y el perito judicial Roque Colman, quienes secuestraron un teléfono celular Samsung, el cuchillo utilizado en la agresión y una billetera con dinero y documentación perteneciente a Rubén Seltzer.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar la calificación legal del hecho y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Comentarios