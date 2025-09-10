El INDEC dará a conocer esta tarde la inflación de agosto: analistas estiman un 2%

Según las consultoras, el aumento de la variación mensual podría deberse a la volatilidad cambiaria de las últimas semanas.

El INDEC publicará esta tarde de miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto y las estimaciones privadas estiman que se ubicará cerca del 2% en el octavo mes del año, superando así los datos de julio (1,9%) y junio (1,6%).

Las expectativas surgen del último relevamiento de expectativas del Mercado (REM) que realizó el Banco Central. Según los analistas, el IPC será de 2,1%. Otros medios nacionales también dialogaron con consultoras, desde donde coincidieron con la proyección a raíz de la suba del dólar en las últimas semanas.

Según economistas, el salto cambiario no se profundizó pero que la divisa haya quedado por encima de los $ 1.300 es un precio más alto de lo previsto que habría impactado de lleno en alimentos y bebidas, así como en bienes varios y equipamiento para el hogar.

Los rubros que más subas habrían tenido son: Bebidas alcohólicas y tabaco (4,1%); Transporte (3%); Bienes y servicios varios (2,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,2%).

EcoGo, según TN, también estimó un 2% para agosto. Señalaron que la «persistencia de la volatilidad en un esquema que prioriza el corto, impone dudas sobre su sostenibilidad».

Desde OJF, también según TN, la inflación fue de 2,1% mensual con un crecimiento interanual de 32,2%.

Invecq, otra de las consultoras, coincidió en que la variación mensual se ubicaría en torno al 2,1%.

