«Diálogo y consenso», el mensaje de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

El funcionario se expresó en X, luego de su designación como ministro del Interior e hizo hincapié en «avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos».

Lisandro Catalán habló luego de su designación como nuevo ministro del Interior. Fue a través de su cuenta oficial de X, por donde habló de «avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos».

El Gobierno nacional oficializó en la mañana de este miércoles a Catalán como ministro del Interior. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de una reunión encabezada por el presidente, Javier Milei, en Casa Rosada.

Tras su designación, Catalán se expresó en la red social y, además de agradecer la confianza, hizo hincapié en la necesidad de «diálogo y consenso».

«Con responsabilidad, hoy inicio el camino como ministro del Interior, reafirmando el compromiso que tiene este Gobierno con fortalecer nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos», resaltó.

