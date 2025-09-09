Un motociclista está grave, tras chocar contra un camión que llevaba ladrillos

El hecho se dio este martes por la mañana, en la zona de la avenida Sarmiento y la Colectora de la Ruta 16, de Resistencia.

Este martes por la mañana, alrededor de las 7.30, en medio de una jornada de poca visibilidad por la niebla, se produjo un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió por la avenida Sarmiento y Colectora de la Ruta 16 de Resistencia, entre una motocicleta y un camión que transportaba ladrillos.

Una ambulancia acudió al lugar y trasladó al motociclista, de 45 años, hasta el Hospital Perrando.

Fue examinado por la doctora de turno, quien diagnosticó: «TEC grave con herida scalp en cuero cabelludo, politraumatismos, fractura de miembro inferior izquierdo, con asistencia respiratoria mecánica, en estado grave».

El hombre permanece internado en la cama N° 12 del servicio de Guardia y Emergencias.

Personal del 107, manifestó que el hombre circulaba en motocicleta, y habría colisionado con un camión que trasportaba ladrillos. No fue víctima de un hecho delictivo.

