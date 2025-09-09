Secuestran mercadería sin documentación en control policial

Dos personas fueron detenidas.

En el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado este lunes por la noche, en La Eduvigis, sobre la Ruta Provincial N° 90, personal policial interceptó un automóvil Renault Logan, color blanco, en el que se trasladaban dos personas oriundas de Villa Ángela .

Los ocupantes tienen 24 años ambos y son comerciantes. Durante la inspección, los agentes constataron que el vehículo transportaba diversos bultos en su interior y en el baúl, sin contar con documentación ni aval aduanero.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

2 lavarropas Samsung de 8 kg

2 cubiertas XBRI rodado 265/70R16

4 mop giratorio 360°

4 gatos mecánicos marca Scissor Jack

3 billeteras para damas

1 secador de pelo marca Sonar

1 planchita de pelo marca Kemei

1 barra de sonido JBL Cinema SB580

1 parlante portátil marca Confin

La causa fue caratulada como «Supuesta Infracción a la Ley 22.415 – Código Aduanero», con intervención del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la jueza Dra. Pamela Michlyng, quien dispuso la instrucción de actuaciones correspondientes.

