Secuestran mercadería sin documentación en control policial

Dos personas fueron detenidas.
En el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado este lunes por la noche, en La Eduvigis, sobre la Ruta Provincial N° 90, personal policial interceptó un automóvil Renault Logan, color blanco, en el que se trasladaban dos personas oriundas de Villa Ángela .
Los ocupantes tienen 24 años ambos y son comerciantes. Durante la inspección, los agentes constataron que el vehículo transportaba diversos bultos en su interior y en el baúl, sin contar con documentación ni aval aduanero.
Entre los elementos secuestrados se encuentran:
2 lavarropas Samsung de 8 kg
2 cubiertas XBRI rodado 265/70R16
4 mop giratorio 360°
4 gatos mecánicos marca Scissor Jack
3 billeteras para damas
1 secador de pelo marca Sonar
1 planchita de pelo marca Kemei
1 barra de sonido JBL Cinema SB580
1 parlante portátil marca Confin
La causa fue caratulada como «Supuesta Infracción a la Ley 22.415 – Código Aduanero», con intervención del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la jueza Dra. Pamela Michlyng, quien dispuso la instrucción de actuaciones correspondientes.