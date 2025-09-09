Roban $ 200 millones y títulos a un empresario ganadero en un golpe comando

Un conocido productor ganadero de Santiago sufrió un golpe comando donde los ladrones se alzaron con un importante botín. El ataque se dio aprovechando que el empresario estaba fuera. Se hicieron pasar por policías y le dieron una paliza al casero para poder ingresar. Se llevaron una caja fuerte con títulos de propiedades y una suma calculada en $ 200 millones. El robo quedó filmado y los investigadores creen que hubo un entregador. La caja fuerte apareció en las últimas horas en el río y sin el dinero que había en efectivo.

Según lo denunciado por el casero (un hombre de 43 años), el golpe se llevó a cabo durante la madrugada de este domingo, en la finca ubicada en pleno dentro de la ciudad de Quimilí, propiedad de Miguel Fermanelli. Se sospecha de un entregador porque el plan se ejecutó cuando el dueño de casa estaba de viaje y tenían muy en claro lo que iban a buscar: una suma millonaria dentro de una caja fuerte ubicada en la biblioteca.

Según la denuncia, los delincuentes engañaron al casero haciéndose pasar por policías. «Cuando abrí la ventana para ver quiénes eran recibí un culatazo en la cara», contó el casero. Asi, cuatro personas pasaron dentro de la finca, lo golpearon salvajemente y lo ataron. Y hasta le taparon la boca con una remera atada. Luego, se pusieron unas capuchas porque había cámaras de seguridad y se adentraron en la casa del empresario.

«La llave de la caja fuerte. Dame la llave, ¿hay dólares?¿sabes si ahí están los dólares?», le insistió uno de los delincuentes al casero que estaba en shock, atado de pies y manos, y amordazado. Luego, el casero dijo que al no tener la llave le pidieron «la combinación de la caja». Algo que él desconocía. Ante ello, los delincuentes optaron por otro plan: «Meté el auto de culata», gritó a uno de los secuaces, para así cargar la vieja y despintada caja fuerte y llevársela. Adentro había documentación de valor y también poco más de 200 millones de pesos, en dólares y en efectivo. «El que dio la orden tenía tonada porteña», le indicó a la policía el casero. El robo duró menos de cinco minutos, según precisó.

Tras la denuncia realizada por el hombre, la policía «peinó» la zona. Tenía el dato de que eran cuatro personas y que se movían en un auto que fue descripto por el cuidador de la finca. Hasta anoche, la policía buscó datos que les pueda dar pistas: cámaras de la zona, estaciones de servicio y tres rutas que fueron muy vigiladas con distintos operativos de control: la 89 que va hacia Chaco, más la 34 y la 9 que llevan hacia la capital provincial, pero no hallaron indicios.

En las últimas horas se produjo el hallazgo de la caja fuerte robada. Estaba abierta y tirada en el interior del Canal El Alto, a la vera de la ruta provincial N°18, muy cercano a la localidad de Loreto. La hallaron sin el efectivo. Lo que la Policía encontró dentro de la casa fue una serie de documentos de distintas propiedades, algunos cheques, algunos pasaportes y varios «pagarés».

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien lleva adelante la etapa investigativa. Buscan a un «entregador», ya que los delincuentes contaban con información precisa acerca de cuándo dar el gran golpe comando.

Comentarios