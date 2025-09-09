Respaldo del FMI: Milei ratificó el rumbo económico

«No nos moveremos ni un milímetro del programa económico», indicó el presidente.

En medio de la fuerte tensión financiera por la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y tras recibir un respaldo del FMI, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo del Gobierno y descartó cambios en la política económica .

«Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. VLLC!», escribió Milei en su cuenta de X.

EL FMI APOYÓ AL GOBIERNO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei. La vocera del organismo, Julie Kozack, afirmó que el staff está «estrechamente comprometido» con las autoridades argentinas.

«Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral», indicó en X.

