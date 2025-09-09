La UNCAUS organiza la Feria Dominguera de Artesanos y Emprendedores

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, anunció la realización de la Feria Dominguera de Artesanos y Emprendedores, un espacio pensado para la integración comunitaria y el fortalecimiento de la economía local.

El encuentro será el domingo 14 de septiembre, desde las 10:00 horas, en las inmediaciones del Estadio Arena UNCAUS en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Una feria para toda la comunidad

La propuesta reunirá a artesanos, emprendedores, productores y hacedores culturales de la ciudad y localidades vecinas, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos artesanales, creativos y sustentables. Entre los rubros estarán presentes la gastronomía, indumentaria, decoración, accesorios, plantas, alimentos regionales y más.

Además de los stands, la jornada contará con espectáculos artísticos, actividades recreativas y propuestas para toda la familia, convirtiéndose en una verdadera fiesta comunitaria.

Compromiso con el desarrollo regional

Con esta iniciativa, la UNCAUS reafirma su rol como institución comprometida con la comunidad, impulsando el trabajo asociativo, el emprendedurismo, la economía social y el consumo responsable.

Desde la organización destacaron que la feria busca valorar el talento local y promover la identidad regional, ofreciendo un espacio de encuentro, disfrute y desarrollo económico.

Lugar: Inmediaciones del Estadio Arena UNCAUS

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: Desde las 10:00

Comentarios