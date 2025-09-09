Hallaron a los adolescentes que se habían fugado de su hogar en Barranqueras

Los menores estaban desaparecidos hace casi una semana. Fueron entregados por un joven de 20 años quien manifestó reconocerlos por las fotos difundidas.

Tras casi una semana de búsqueda, en la madrugada de este martes fueron encontrados en buen estado de salud los dos adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos en Barranqueras. Se trata de M.P.M de 13 años y A.R.A de 16, quienes habían fugado de sus hogares el pasado 3 de septiembre.

Según informaron desde la Comisaría Segunda de Barranqueras, alrededor de la 1:10 horas un joven identificado como A.E.R de 20 se presentó en la dependencia policial acompañado por los menores. El hombre explicó que momentos antes los había visto en la intersección de avenida San Martín y calle San Juan, los reconoció gracias a las fotos difundidas en los medios de comunicación y decidió trasladarlos hasta la unidad policial.

De inmediato, las autoridades contactaron a las madres de los adolescentes, quienes se hicieron presentes en la comisaría. Posteriormente, los menores fueron trasladados junto a sus progenitoras a la División Medicina Legal para la revisión médica correspondiente.

La Fiscalía N° 3, a cargo de la doctora Rosana Soto, dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda de personas, la toma de declaración testimonial a Ramírez y la entrega de los adolescentes a sus madres bajo acta, previa acreditación de vínculo.

