Estafa en Resistencia: secuestraron una moto valuada en $8 millones y hay un detenido

El denunciado tenía que pagarle la motocicleta en cuotas, pero desapareció y se quedó con el vehículo.

La División Sustracción Vehicular de la Policía del Chaco logró recuperar una motocicleta de alta gama valuada en ocho millones de pesos, que había sido denunciada como parte de una estafa en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes por la noche, alrededor de las 21:25, en una vivienda ubicada en la calle José María Paz al 273. Allí, los agentes identificaron y demoraron a C.D.G, señalado como responsable de la maniobra delictiva.

El caso comenzó el pasado 7 de septiembre, cuando un hombre de 45 años denunció en el Departamento de Investigaciones Complejas haber sido víctima de una estafa. Según relató, había gestionado junto a C.D.G un crédito personal para la compra de una motocicleta Benelli Leoncino 250 cc. El acuerdo establecía que el denunciado abonaría cuotas de $ 800.000 mensuales durante dos años.

Sin embargo, el denunciado solo cumplió con el pago de la primera cuota y luego interrumpió todo contacto con el damnificado, quedándose con el vehículo.

Tras tareas investigativas, los efectivos establecieron que la motocicleta iba a ser comercializada en la dirección mencionada. Al arribar al lugar, se entrevistaron con C.D.G, quien estaba junto al rodado. Al verificar los números de motor y cuadro, confirmaron que se trataba del vehículo denunciado.

La moto, sin dominio colocado, fue secuestrada y trasladada para resguardo policial. El Equipo Fiscal en turno dispuso que C.D.G fuera notificado de las actuaciones en el lugar, quedando en libertad supeditado a la causa.

