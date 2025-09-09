Esta noche la Poceada chaqueña sortea más de 170 millones de pesos

9 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Tras quedar vacante el pasado sábado, esta noche los chaqueños tendrán una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

 

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado el pasado sábado, y el pozo creció a más de $170 millones. Es así que, esta noche, los chaqueños tienen una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

 

En la última edición, los números de la suerte fueron 11, 13, 33, 60, 71, 82, 83, 86, 87 y 88. Sin embargo, nadie tuvo cinco aciertos, pero unas 37 personas ganaron $ 531.027,81 cada una al adivinar cuatro números. Además, 1.249 apostadores se llevaron $ 3.932,75 por tres aciertos, y 13.664 jugadores salvaron la jugada.

 

El próximo sorteo se realizará esta noche, a las 21 horas, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 171.335.036,99.

Comentarios

