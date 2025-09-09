ESCÁNDALO EN SÁENZ PEÑA: VIDEO ÍNTIMO EN ESPACIO PÚBLICO FRENTE AL PARQUE DE LOS NIÑOS

Un hecho insólito y repudiable generó gran repercusión en la comunidad de Sáenz Peña tras la viralización en redes sociales de un video en el que se observa a dos personas manteniendo sexo oral en la vía pública, frente al Parque Temático Ciudad de los Niños, en el barrio Santa Teresita.

La situación causó indignación social, dado que se trata de un espacio público destinado a la concurrencia de niños, adolescentes y familias. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera por un directivo de 31 años, quien aportó detalles sobre el hecho.

A partir del análisis del material fílmico y de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal, investigadores lograron identificar al masculino involucrado. Tras tareas de campo, personal policial detuvo en el barrio Primero de Mayo a F. O. M., alias «Gringo», de 53 años, quien vestía prendas coincidentes con las registradas en el video.

Por el momento, se procura identificar a la mujer que también aparece en las imágenes.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera y se encuentran bajo intervención del Juzgado de Faltas a cargo de la Dra. Celia Altamiranda.

