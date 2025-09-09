En su indagatoria, Capitanich dijo que su único rol fue «ratificar las adjudicaciones»

El exgobernador de Chaco declaró este martes por Zoom ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña y buscó desligar responsabilidades en relación con la adjudicación de tierras fiscales.

El exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, declaró este martes por Zoom ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña en el marco de la causa que investiga presunta defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.

En la misma jornada también se presentó la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Marta Soneira, mientras que otros seis imputados ya habían sido convocados el lunes.

Durante su exposición, Capitanich buscó desligar responsabilidades en relación con la adjudicación de tierras fiscales. «El gobernador lo único que hace es ratificar las adjudicaciones, que son facultad exclusiva del Instituto de Tierras, cuando las mismas superan las 300 hectáreas. Esto no es una opción del gobernador, es una obligación legal», sostuvo. En ese sentido, remarcó que en el proceso intervinieron «más de media docena de órganos de control».

Respecto a la imputación por lavado de activos, el exmandatario consideró que no hay sustento jurídico: «Estamos siendo acusados de una transferencia inexistente. Las tierras siguen a nombre de la provincia del Chaco. No hubo ninguna transferencia de dominio. Por lo tanto, no existe el lavado de activos. Una irracionalidad total».

Asimismo, explicó el marco normativo del Régimen de Promoción Industrial y el rol del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la adjudicación de tierras. Aseguró que las empresas beneficiarias recibieron beneficios como exenciones impositivas, reducción de costos de servicios y crédito fiscal por inversiones, siempre bajo la intervención de órganos de control. «Este régimen ha beneficiado a más de 200 empresas entre 1999 y 2023», señaló.

