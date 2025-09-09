Embarazo y alcohol: un riesgo para el que «no hay cura», advierten especialistas

Todos los 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal para visibilizar y generar conciencia acera de los peligros que implica el consumo de alcohol durante el embarazo.

Como cada 9 de septiembre, hoy se conmemora el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Se trata de una jornada que intenta visibilizar y generar conciencia acera de los peligros que implica el consumo de alcohol durante el embarazo.

«El trastorno es producto del alcoholismo en la mamá embarazada. Genera alteraciones físicas, cognitivas y conductuales en el recién nacido. No existe una cantidad segura de alcohol durante el embarazo: incluso una lata de cerveza puede provocar consecuencias. Lo más grave es que no hay cura ni tratamiento, el daño es de por vida», aseguró el obstetra, Martín Sánchez (MP 7411).

Las expresiones del especialista se dieron en relación al TEAF, que comprende la posibilidad de anomalías tanto físicas como cognitivas, de conducta y hasta neurológicas, todo a partir del consumo de bebidas alcohólicas durante el período de embarazo.

En esa misma, el obstetra señaló que el diagnóstico más grave es Síndrome Alcohólico Fetal, cuyas secuelas se dan de por vida. «Desde el nacimiento se pueden realizar estudios y entrevistas a la madre para evaluar antecedentes de consumo. Esto permite predecir complicaciones y organizar un seguimiento pediátrico. Lo que vemos muchas veces es bajo peso al nacer, retrasos madurativos, dificultades en el aprendizaje e incluso enfermedades cardíacas o renales», explicó.

Quien también se expresó al respecto fue la pediatra Lara Fernández de Oliveira (MP 7669) e hizo énfasis en el seguimiento de pacientes «con retraso en el crecimiento, microcefalia o trastornos en el aprendizaje, uno debe sospechar del TEAF. El alcohol está normalizado socialmente, por eso muchas madres niegan su consumo. El problema es que no depende de la cantidad ni del tiempo de exposición, cualquier consumo puede generar este trastorno».

Por último, habló de un «problema cultural», y de los malos hábitos de consumo de alcohol. «Para muchas personas es normal tomar alcohol todos los días, y eso refleja un problema cultural y social que también debemos atender».

