Del Río expuso en el Conversatorio de Juicio por Jurados Populares de San Juan

Balance de la experiencia chaqueña

El magistrado compartió datos de investigaciones sobre la percepción de quienes intervienen en los juicios por jurados y afirmó que, tras 82 procesos realizados, las debilidades fueron superadas en la medida en que los operadores se capacitaron. «Hoy se enfatiza en la litigación estratégica: se trata de saber cómo construir un caso. Los fiscales no se animan a llevar un caso si no tienen probada su teoría. No hay posibilidad alguna de improvisar en un juicio por jurados», sostuvo.

En esa línea, consideró necesario «romper con la cultura del trámite y pasar a una cultura de litigio que exija un juicio de calidad». Y concluyó: «El juicio por jurados nos está salvando el sistema de enjuiciamiento común, porque puso en evidencia las malas condiciones en las que creíamos litigar. En realidad, lo hacíamos muy mal. Hoy los fiscales son responsables absolutos y exclusivos de la acusación, y someter la calidad de los litigios a la mirada del pueblo nos está mejorando los sistemas de enjuiciamiento».

Finalmente, remarcó que «el juicio es un ejercicio profesional profundamente estratégico».

