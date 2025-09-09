Caso Romina Karban: se suspendió la audiencia preliminar tras la inhibición de la jueza

La jueza técnica Rosana Glibota se inhibió y un tribunal decidirá si seguirá o no al frente del juicio popular. La primera audiencia preliminar estaba prevista para este jueves 11.

El próximo 11 de septiembre estaba prevista que se realice la primera audiencia preliminar en el caso del homicidio de Romina Karban, hecho ocurrido en mayo del 2024. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la magistrada Rosana Glibota, sorteada como juez técnico para el juicio popular, se inhibió para actuar como tal.

A partir de esta decisión, se constituirá un tribunal que decidirá si sigue o no como juez, hecho que se conocerá en los próximos días.

Cabe recordar que por el homicidio de Romina Karban está detenido su hermano, a quien se le imputó el delito de homicidio triplemente agravado: por el uso de arma de fuego, por codicia y por alevosía y está siendo representado por el defensor oficial Matías Jachesky.

EL HECHO

Cabe recordar que el cuerpo sin vida de Romina Karban fue hallado el 9 de mayo de 2024, un día después que su pareja realizara la denuncia por su desaparición señalando que se había trasladado en moto hasta el campo de su hermano en Pampa Florida, ubicado a unos 20 kilómetros de la planta urbana de Sáenz Peña.

