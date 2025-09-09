Anuncian buen tiempo con leve ascenso de temperatura para los próximos días

Las máximas estarán en torno a los 25°C.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y ambiente agradable para los próximos días en Resistencia y alrededores, con muy baja nubosidad y leve ascenso de la temperatura, con máximas en torno a los 25°C.

En detalle, para este miércoles se prevé cielo despejado por la mañana, y algo a parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 11 grados de mínima y 27 de máxima.

Asimismo, para el jueves se espera cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 16 grados y un techo de 25.

En tanto, para el viernes se anuncia cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, con 11 grados de temperatura mínima y 25 de máxima.

Fuente:datachaco

