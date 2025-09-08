Tras las elecciones en Buenos Aires, el riesgo país supera los mil puntos

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas este lunes 8 de septiembre, tras el resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires.

Tras la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, durante este domingo, incrementó las dudas sobre el futuro del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esto repercutió de forma inmediata en las cotizaciones de los activos argentinos.

La mayor baja corresponde a Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguida por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%). También retroceden con fuerza Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).

En tanto, los bonos en dólares, mantienen una tendencia negativa con una caída de hasta 8% para el Global 2035 y del Global 2041 y el Global 2046. De esta manera, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica por encima de los 1.000 puntos básicos.

