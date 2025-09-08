Tras la intensa lluvia, así seguirá el tiempo el resto de la semana en el Chaco

Las condiciones mejorarán a partir de este martes, con un paulatino ascenso de la temperatura en los próximos días.

Luego de la tormenta de este lunes, que dejó altos milimetrajes en el área metropolitana y gran parte del interior, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno a partir de este martes, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y un moderado ascenso de las temperaturas máximas, sobre todo a partir del miércoles.

Así, para este martes se prevé neblinas y bancos de niebla matinales, cielo despejado y vientos leves del sur rotando al este, con un piso térmico de 12 grados y un techo de 21.

En tanto, para el miércoles se espera cielo despejado por la mañana, y algo a parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 11 grados de mínima y 27 de máxima.

Asimismo, para el jueves se anticipa cielo mayormente nublado, con 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, y ambiente fresco a templado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25.

Fuente:datachaco

