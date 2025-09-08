Sáenz Peña: Se entregó el hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra

El sujeto, de 56 años, fue denunciado por atacar sexualmente a la hija de su pareja, una adolescente de 13 años, en Sáenz Peña.

Estaba prófugo de la Justicia, denunciado por abusar de su hijastra, y en la mañana de este lunes se entregó en Sáenz Peña. Se trató de un hombre, de 56 años, identificado con las silgas P.G., quien fue denunciado por la hija de su pareja, de 13 años.

La denuncia que motivó la intervención judicial, surgió cuando la menor se refugió en la casa de una familiar y relató los hechos. De acuerdo a su testimonio, los abusos habrían ocurrido desde que la adolescente tenía 12 años, y habría asegurado que su padrastro la sometía cuando ambos quedaban solos, además de denunciar que era amenazada con que se agrediría a sus hermanas menores si contaba lo sucedido.

El hecho fue denunciado el 1° de septiembre en la División Violencia Familiar y de Género de la ciudad. Desde entonces, la Fiscalía N°1, a cargo de César Luis Collado dispuso operativos de búsqueda en distintos domicilios donde el acusado podría haberse refugiado.

También se activó el protocolo para víctimas de abuso sexual y se dio intervención a la División Medicina Legal, al Hospital Pediátrico y a personal de la Unidad de Protección Integral (UPI).

Ante la presión de los procedimientos, el acusado se presentó en una vivienda del barrio Matadero, acompañado de su abogado defensor, donde se lo identificó formalmente. Así, fue trasladado a la División Violencia Familiar y de Género para continuar con las diligencias de rigor y quedó a disposición de la Justicia.

