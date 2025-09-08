Messi no irá a Ecuador con la Selección Argentina

Con autorización de Scaloni, el capitán no estará en el último partido de Eliminatorias.

Lionel Messi, héroe y figura de la Selección Argentina con un doblete en el triunfazo por 3-0 ante Venezuela en una noche emotiva en el Monumental, confirmó que no viajará a Ecuador para la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El astro rosarino explicó que, en conjunto con el entrenador Lionel Scaloni, decidió regresar a Florida para reincorporarse antes a Inter Miami. «Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien», afirmó.

«No va a viajar a Ecuador. Ha terminado cansado. Tendría que haber salido. No salió por la emotividad del partido y porque ya habíamos hablado que juegue todo el encuentro», explicó Scaloni en conferencia.

El capitán de la Albiceleste no podrá quedarse con su nuevo récord en soledad. Ante Venezuela, alcanzó los 72 encuentros en Eliminatorias, misma marca que el ecuatoriano Iván Hurtado. Como no viaja a Guayaquil, seguirá con esa marca y no la superará.

Por otra parte, sigue aumentando su marca como máximo artillero en la historia de las Eliminatorias con 36 tantos y superó a Luis Díaz como líder goleador de la presente edición con 8, hito que llevó a cabo Messi desde Sudáfrica 2010.

