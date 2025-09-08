Lola De Castro de Quitilipi fue electa Reina Provincial de los Estudiantes 2025

De entre 18 participantes, la representante de la localidad de Quitilipi, Lola De Castro, resultó electa Reina Provincial de los Estudiantes chaqueños.

En la oportunidad, Valentina Steyskal de Campo Largo y Rania Polischuk de Sáenz Peña fueron elegidas primera y segunda Princesa respectivamente. En tanto que, Abril Janchuk de Pampa del Infierno resultó ser Miss Simpatía y Magalí Gallovich de Las Breñas, Miss Elegancia.

La elección de la Reina Provincial del Estudiante tuvo lugar en la esquina de las calles 12 y 7 del centro, luego del Desfile de Carrozas de los colegios secundarios de la ciudad que también fueron premiados por su creatividad.

En la ocasión, el colegio UEGP N° 193 San Roque obtuvo el primer puesto, los colegios UEGPN°54 Nuestra Señora de la Misericordia y la UEGP N°13 Juana Paula Manso obtuvieron el segundo y tercer puesto. En la modalidad técnica resultó ganadora la carroza de la UEGP N° 37 Politécnica Juan XXIII.

Durante la velada se contó con la presencia de la Reina saliente Agostina Cimbaro Canella y las princesas salientes Ludmila Medina y Kiara Aphril Del Campo. Además, estuvieron presentes el intendente Bruno Cipolini, la intendente de Pampa del Infierno Glends Seifert, el intendente de Las Breñas Omar Machuca, funcionarios municipales de distintas localidades, Reinas y Reyes invitados.

Pese a las condiciones climáticas, los estudiantes vivieron una gran jornada llena de color y alegría.

