Lluvias en el Chaco: Pampa Almirón y Margarita Belén encabezan el ranking de precipitaciones

El informe provincial registró lluvias desparejas en el territorio chaqueño: mientras en Resistencia apenas cayeron 3 milímetros, en Pampa Almirón y Margarita Belén se superaron los 25.

El Departamento de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Policía del Chaco, difundió este lunes el informe de lluvias acumuladas en el territorio chaqueño hasta las 7 de la mañana. Los mayores registros se observaron en la zona interior de San Martín y en la Metropolitana.

En la zona de San Martín, Pampa Almirón encabezó el ranking con 35 milímetros, seguida por La Eduvigis con 30 mm y Laguna Limpia con 25 mm.

En la zona Metropolitana, Margarita Belén registró 27 mm, Las Palmas 25 mm y Puerto Bermejo 20 mm. En Resistencia, en tanto, el pluviómetro de la Jefatura de Policía marcó apenas 3 mm.

Por su parte, en la zona de Juan José Castelli, las lluvias fueron de menor intensidad: Castelli reportó 10 mm, Villa Río Bermejito 8 mm y Miraflores 5 mm.

Fuente:datachaco

Comentarios