Kicillof celebró la victoria bonaerense y dijo que Milei «va a tener que rectificar el rumbo»

El gobernador habló en clave electoral de cara al 2027 y aseguró que «queda confirmado que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo».

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, subió al escenario pasadas las 22.30 junto a su gabinete y a los candidatos de Fuerza Patria, minutos después de que el presidente Javier Milei reconociera la derrota electoral. La militancia lo recibió con cánticos que marcaron la interna peronista: «Borom Bom Bom, es para Axel la conducción».

El resultado electoral en el mayor distrito del país lo posicionó como líder del peronismo y le abrió camino hacia una posible candidatura presidencial. «La unidad de la boleta de Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante», señaló el mandatario, que fue interrumpido por la militancia al grito de «Se siente, se siente, Axel Presidente».

Aunque Kicillof fue el gran protagonista de la noche, la primera parte del acto tuvo como eje a Cristina Fernández de Kirchner, quien envió un audio desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

«Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que tiene que gobernar para todos. El Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo», expresó la exmandataria.

Cristina felicitó a los candidatos, a Kicillof, a Sergio Massa, a Juan Grabois y a Máximo Kirchner, y definió el triunfo como «un motivo de orgullo, pero también de enorme responsabilidad».

Kicillof utilizó su discurso para enviar un mensaje directo al presidente Milei: «Las urnas le dijeron a Milei que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados, que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, que no se puede desfinanciar la educación ni la salud ni la cultura».

El gobernador también pidió una reunión urgente con el presidente: «Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía para trabajar», lanzó.

A la vez, hizo un gesto de autocrítica hacia el propio espacio: «Lo peor que puede hacer el peronismo es tomar el triunfo con soberbia. Venimos de una gran decepción de nuestro propio gobierno».

En otro tramo, Kicillof apuntó contra el gabinete económico liderado por Luis Caputo y aseguró que la victoria no busca desestabilizar la economía: «Los que están desequilibrando la economía no están en este escenario. Ocúpense del trabajo, de la producción, de los más vulnerables».

Finalmente, el mandatario bonaerense reivindicó que la victoria se alcanzó con una campaña «sin insultos ni lenguaje de odio». «Cuando uno tiene razón no hace falta gritarle a nadie. Ganamos sumando fuerzas, y seguiremos sumando fuerzas», concluyó.

