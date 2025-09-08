Está vigente un alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

La advertencia se extenderá durante toda la mañana, aunque también hay gran probabilidad de tormentas aisladas por la tarde.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, desde las 5.59 de este lunes, se encuentra vigente un alerta amarillo por tormentas fuertes en la región.

La advertencia se extenderá durante toda la mañana de hoy, para los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

La temperatura de esta jornada, oscilará entre los 11º y los 20º, y hay grandes probabilidades de tormentas aisladas por la tarde, con cielo parcialmente nublado por la noche.

Para el resto de la semana no se esperan precipitaciones ni inestabilidad.

