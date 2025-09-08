Buscan intensamente a una pareja de adolescentes

Se trata de dos menores de 13 y 16 años, quienes desaparecieron seis días atrás y no se sabe nada de sus paraderos, tras retirarse de sus domicilios.

Se trata de María Paz Maidana y de Alejandro Rubén Acosta, de 13 y 16 años, respectivamente, quienes se retiraron de sus domicilios.

Desde el primer momento de su desaparición se activaron los protocolos correspondientes para poder dar con los paraderos de estas personas.

En los operativos participan las Divisiones de Canes, Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, Comisarías de Barranqueras, quienes realizan relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos y transeúntes de la zona cercana a sus domicilios.

En caso de tener información respecto a los menores, piden comunicarse con el Servicio de Emergencias 911 o con la Comisaría Segunda Barranqueras al 3624481395.

Fuente:datachaco

