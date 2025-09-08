Agronea Pampa 2° edición: el oeste chaqueño abre sus puertas al desarrollo productivo

Del 12 al 14 de septiembre se realizará en Pampa del Infierno la segunda edición de Agronea Pampa, una muestra que busca consolidarse como un espacio clave para el sector productivo del noroeste chaqueño y parte de la cadena agroindustrial del norte argentino.

El evento se desarrollará de 16:00 a 23:00 durante las tres jornadas, con un programa que combina exposiciones, charlas, paneles y espectáculos artísticos.

Apertura e inauguración oficial

El viernes 12, a las 16:00, se abrirá la muestra estática y, desde las 17:00, comenzarán las actividades con el panel “Empresa familiar: ¿Qué pasa cuando no hay sucesores?” en el Auditorio Principal.

A las 18:30 se dictarán dos charlas simultáneas: la “Clínica de Conducción Segura”, auspiciada por la Municipalidad de Pampa del Infierno y el Ministerio de Seguridad, y una Charla Vocacional, organizada junto a la Consultoría Marcelo Gustavo Cil.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 20:00, y desde las 21:00 subirán al escenario artistas como Ángel Ferreira y su Embajada, Ballet Raíces de Amores y Piko Frank.

Agenda del sábado

El sábado 13, a las 17:00, se presentará el panel “¿Es rentable producir carne en Argentina?”, seguido a las 19:00 por el debate sobre “DESMONTE: ¿Para cuándo la legislación?”.

La jornada artística contará con la participación de Escuela de Folklore El Gaucho, La Estrella de la Cumbia, Escuela de Folklore Huellas Pampeanas, Los Chimichurri y Tania Torres.

Domingo de cierre

El domingo 14, desde las 17:00, habrá espectáculos musicales con Los Tropicalisimo, Vicky y su acordeón, La Yapa Cumbiera, Grupo Folklórico Dejando Huellas, Seferino Torres y Guadalupe Vargas.

Entradas

El valor de la entrada general es de 8 mil pesos (menores pagan a partir de los 9 años). Pueden adquirirse de manera anticipada en expoagronea.com o en boletería durante los días del evento.

Agronea Pampa se proyecta como un punto de encuentro para la innovación, la producción y el desarrollo sostenible, consolidando al oeste chaqueño como una de las puertas de entrada al crecimiento productivo de la provincia.

