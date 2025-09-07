Zdero entregó maquinaria al Consorcio Caminero N° 60 de San Bernardo

El mismo atiende una red caminera de 271 kilómetros, y se encarga de la conservación y mantenimiento de los caminos rurales.

En la localidad de San Bernardo, el gobernador Leandro Zdero entregó una motoniveladora marca LOVOL modelo FPY 170 motor Cummins al Consorcio Caminero N°60 . También estuvieron presentes el ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik; el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Julio Fantín y el presidente del Consorcio Caminero N°60, Walter Tour.

El primer mandatario provincial destacó la solidaridad de los consorcios camineros, cuya tarea permite mantener en óptimas condiciones los caminos rurales. «Los consorcios, a través de su buena administración, mantienen los caminos para que los productores sigan trabajando . Estamos muy contentos con esta nueva maquinaria que hemos entregado», indicó Zdero.

El Gobernador también recordó que esta gestión ha proporcionado maquinarias a diversos consorcios de la provincia como en Hermoso Campo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Mesón de Fierro, Puerto Tirol, Vilelas, entre otros. «Esto es un beneficio muy importante para mantener los caminos rurales. La provincia es un ejemplo en lo que respecta a la red caminera y seguiremos trabajando para fortalecer aun más», explicó.

De esa manera, el jefe del Ejecutivo provincial comentó sobre el impacto positivo para los productores de la zona. «Esto implica que la gente pueda llegar a su campo, pueda salir de su campo, pueda tener los caminos en condiciones y pueda llegar a su lugar de trabajo sin dificultades. Es nuestra tarea acompañar y mantener firme esta alianza que hemos hecho con el sector productivo», finalizó.

El presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Julio Fantin, destacó la entrega de esta nueva maquinaria que fortalecera la infraestructura vial. «Estamos entregando una motoniveladora que se enmarca dentro del plan del Gobierno provincial. No solo se trata de motoniveladoras, sino también de tractores, niveladoras de rastre, discos, cortadoras de pasto y hasta podadoras de árboles».

«Este equipamiento contribuye a mejorar los caminos de toda la región y continuaremos equipando tanto en esta etapa como el próximo año. El equipamiento es positivo porque renueva el parque automotor de los consorcios», cerró.

La adquisición de la motoniveladora fue posible gracias a un esquema de financiamiento mixto: el Consorcio Caminero N°60 aportó $65.000.000, mientras que el Nuevo Banco del Chaco otorgó un crédito Leasing por $103.148.700 a 36 meses, con una bonificación de 10 puntos en la tasa de interés cubierta por el Ministerio de Economía provincial. A su vez, el Fondo B de la Ley 666-K aportó $30.000.000 y afrontará el pago del 50 % de la cuota resultante, mientras que el Consorcio abonará el 50 % restante según el índice asignado.

