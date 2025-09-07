YPF comenzará a perforar en un nuevo yacimiento con potencial de «segunda Vaca Muerta»

Se trata de tres pozos ubicados en Palermo Aike, en Santa Cruz, un yacimiento que podría albergar hasta 10 mil millones barriles de petróleo.

YPF iniciará en los próximos días la instalación de su base operativa para perforar tres pozos en Palermo Aike, en la provincia de Santa Cruz. El yacimiento, que podría albergar hasta 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, es considerado el de mayor potencial en el país después de Vaca Muerta.

La compañía, junto a la Compañía General de Combustibles (CGC), ya había explorado el pozo Maypa x-1, de 3.574 metros en su tramo vertical y 1.036 metros de rama lateral. Durante tres meses se realizaron doce fracturas hidráulicas, con resultados modestos: una extracción total de 769 m³ de crudo y flujos estabilizados de entre 7 y 16 m³ diarios. Sin embargo, esa campaña aportó información clave sobre la formación, ubicada en la ventana de madurez para gas y condensado, que ahora será aplicada en las áreas La Azucena y Campamento Oeste.

El ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, confirmó el inicio de las tareas y explicó que «en una semana se comienza con las locaciones, y luego viene el equipo de perforación, el de terminación y de fractura». Según adelantó, el equipo —diseñado en Estados Unidos— llegaría al país en unos 40 días, preparado para soportar temperaturas de hasta 160 grados y adaptado a la complejidad de la roca madre santacruceña.

«En la experiencia de Maypa se buscó petróleo condensado; ahora YPF apunta al crudo liviano», precisó Álvarez. De acuerdo con las proyecciones oficiales, las pruebas de producción podrían comenzar entre fines de diciembre y enero, consolidando un paso clave en la apuesta por transformar a Palermo Aike en un polo estratégico para la producción energética nacional.

