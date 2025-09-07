Verstappen se quedó con el GP y Colapinto terminó en la 17ª posición

El piloto de Red Bull se subió a la cima en Monza, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren completaron el podio. El argentino terminó 17°, un puesto detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Max Verstappen se subió a la cima en Monza. El piloto neerlandés fue el más rápido en el Gran Premio de Italia y luego de 53 vueltas dejó a Red Bull en lo más alto. Franco Colapinto, por su parte, terminó en la 17ª posición y no pudo revalidar su actuación de la semana pasada, cuando estuvo a pocos segundos de sumar sus primeros puntos en Alpine.

En una carrera sin mayores sobresaltos, Verstappen rompió con la hegemonía de McLaren que se adueñó de las últimas carreras. En ese sentido, Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El que no tuvo una buena actuación y volvió a sufrir en su monoplaza fue el argentino, Franco Colapinto, quien terminó en los puestos del fondo, una posición por atrás de su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly.

EL TOP 10

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Alex Albon (Williams)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

