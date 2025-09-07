Un menor de edad murió tras chocar en moto contra una camioneta

Ocurrió este domingo por la madrugada, sobre el kilómetro 295 de la Ruta 89. La víctima tenía 17 años.

Este domingo, cerca de las 3:15 de la madrugada, efectivos policiales recibieron una alerta sobre un fuerte accidente de tránsito, sobre el kilómetro 295 de la Ruta 89, a la altura de la localidad de Las Breñas.

Tras su arribo, encontraron que el siniestro vial involucraba a una camioneta Creat Well, modelo Poer, que era conducida por un hombre de 43 años, y una motocicleta Corven de 110 cilindradas, la cual quedó destruida por la colisión, y en la que viajaba un joven de 17 años.

Fuentes policiales confirmaron que el menor de edad sería oriundo de Charata, domiciliado en el barrio Itatí de esa localidad. Por jurisdicción, el mismo fue llevado de urgencia, en ambulancia, al hospital de Las Breñas, pero debido a los graves traumatismos que presentaba fue derivado al hospital 4 de Junio, en Sáenz Peña.

Ya en el nosocomio de la ciudad termal, el doctor en turno informó que el joven ingresó a la guardia sin signos vitales, producto de los traumatismos sufridos en el choque.

Por otra parte, ordenaron que se realice la evaluación sobre el chofer de la camioneta y reconocer si se encontraba en óptimo estado de manejo. Finalmente, el fiscal dictó que se notifique la libertad del hombre de 43 años, mientras continúan las actuaciones legales. Del mismo modo, los restos de la víctima fueron entregados a sus familiares.

