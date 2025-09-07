Un hombre fue hospitalizado tras el choque entre dos autos

7 septiembre, 2025

El siniestro ocurrió sobre avenida Sabin y calle Arsenales.

Un Renault 12 y un Peugeot 206 colisionaron en la intersección de avenida Sabin y calle Arsenales, en la ciudad de Resistencia.

 

El siniestro ocurrió a las 00:30 de este domingo y contó con intervención de efectivos policiales de la Comisaría Segunda, de la capital chaqueña.

 

Los involucrados fueron dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes viajaban en el Peugeot y no resultaron lesionados. Por la otra parte, un ciudadano de 31 años era el conductor del Renault, que terminó con diversas lesiones a raíz del impacto.

 

A la llegada de la ambulancia, los ocupantes del Peugeot fueron examinados y dados de alta en el lugar, mientras que el otro implicado tuvo que ser trasladado al Hospital Perrando, donde fue asistido en la guardia médica.

