Tras una persecución, recuperaron una moto que fue robada hace 12 años

Su conductor fue denunciado por merodear en el centro de Resistencia con actitud sospechosa. Fue detenido y el rodado secuestrado.

Cerca de las 00:30 de este domingo, un motociclista fue denunciado por merodear la zona de calle Remedios de Escalada, al 490, en Resistencia.

Tras la alerta, emitida por los vecinos, efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas se dirigieron al lugar, logrando identificar al sospechoso gracias a los datos certeros sobre el vehículo y la vestimenta que llevaba puesta.

Pese a la señalización para que el delincuente detenga su marcha, este omitió las órdenes de los policías e intentó darse la fuga, con lo que comenzó una persecución controlada y que terminó con la reducción del sujeto.

Una vez detenido, se procedió a la identificación, tratándose de un hombre de 34 años. En cuanto al rodado, el sistema registró que la motocicleta, marca Honda y modelo CBX 250, tenía pedido de secuestro vigente desde el 26 de junio de 2013, emitido por la Comisaría Primera de la capital chaqueña.

Finalmente, la motocicleta fue formalmente secuestrada y el sospechoso fue puesto a disposición de la fiscalía en turno.

Comentarios