Rania Polischuk y a Lisandro Báez son los nuevos Reyes Locales de los Estudiantes 2025

La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña vivió una noche llena de alegría, juventud y entusiasmo con la coronación de los Reyes Locales de los Estudiantes 2025, en el marco de las celebraciones por el Mes de los Estudiantes. Durante la velada Rania Polischuk de la UEP N°55 Don Orione y Lisandro Báez de EET N°23 Gregoria Matorras de San Martín, fueron electos Reyes de los Estudiantes 2025.

El evento contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, quien acompañó a los jóvenes y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad estudiantil. La velada también incluyó la presentación artística de Lourdes Álvarez, que brindó un show especial para todos los presentes.

En la ocasión, también estuvieron presentes la secretaria de Economía Marita Quintana, el secretario de Desarrollo Local Martín Sobol, el secretario de Gestión y Promoción Educativa Pedro Egea, el de Obras Públicas Claudio Gil, la directora de la juventud Angeles Fortini y demás representantes de instituciones y el Consejo Estudiantil.

Los elegidos de la noche:

Reina: Rania Polischuk (UEP N°55 Don Orione)

1° Princesa: Denisse Liva (EET N°22 Benjamín Matienzo)

2° Princesa: Maitena Bocek (UEP N°188 Chaco Austral)

Miss Elegancia: Juliana Glibota (UEP N°54 Misericordia)

Miss Simpatía: Valentina Mateo Sáez (UEP N°18 Juana Manso

Rey: Lisandro Báez (EET N°23 Gregoria Matorras)

1° Príncipe: Rodrigo Okulik (UEP N°55 Don Orione)

2° Príncipe: Ramiro Gómez (UEP N°193 San Roque)

Mr. Simpatía: Josías Viskup (EET N°22 Benjamín Matienzo)

Mr. Elegancia: Pablo Escalante (UEP N°188 Chaco Austral)

La jornada estuvo acompañada por familias, docentes y compañeros que alentaron con entusiasmo a cada participante. La nueva Reina representará a los estudiantes de Sáenz Peña en la instancia provincial que tendrá lugar hoy luego del desfile de carrozas que comenzará a partir de las 17 horas en calle 12 y 7 del centro.

