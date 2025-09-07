La Poceada quedó vacante y el pozo creció a más de $ 170 millones

Con un pozo de $ 171.335.036,99, el próximo sorteo se realizará el martes, a las 21.

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado este sábado y el pozo creció a más de $ 170 millones. Se trató del sorteo N° 2203, que terminó con un nuevo acumulado vacante.

Los números de la suerte fueron 11, 13, 33, 60, 71, 82, 83, 86, 87 y 88. Desafortunadamente ningún apostador acertó cinco números; sin embargo, unas 37 personas ganaron $ 531.027,81 cada una, por cuatro aciertos.

Además, unos 1.249 apostadores se llevaron $ 3.932,75, por tres aciertos, y 13.664 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 171.335.036,99.

