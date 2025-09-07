Ganadora de la Pesca del Dorado: una mujer de La Leonesa se llevó el primer lugar

El Gobernador participó del evento junto a funcionarios provinciales, intendentes, legisladores, autoridades municipales y vecinos, celebrando la destacada captura de 88 cm lograda por María Vanesa Carbajal.

El gobernador Leandro Zdero acompañado de la vicegobernadora Silvana Schneider, el intendente José Luis García, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, y el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, acompañó, este domingo, el cierre del Torneo Internacional de la Pesca del Dorado con devolución realizado en la Isla del Cerrito. Este encuentro sirve como motor para el turismo y la economía local, convocando cada año a miles de visitantes y pescadores de toda Argentina y países vecinos. Además de la pesca deportiva, se ofrecieron actividades para toda la familia: juegos y propuestas recreativas, espectáculos en vivo, feria de emprendedores y patio gastronómico.

En las primeras horas de la siesta, se consagró como ganadora del Torneo: 1er premio, María Vanesa Carbajal, integrante de la Barra «Pica Porá» de La Leonesa, con una pieza mayor, de 88 cm. Posteriormente también se sortearon 2 lanchas, que fueron entregadas por Lotería Chaqueña junto a más premios, entre los equipos inscriptos; donde el Gobernador Zdero adelantó además, en el uso de la palabra, que la próxima Fiesta Internacional del Dorado con Devolución, se realizará los días 4,5 y 6 de septiembre de 2026.

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: «ESTE EVENTO GENERA MUCHO TURISMO Y MOVIMIENTO EN LA ISLA»

El primer mandatario provincial resaltó la gran convocatoria que tuvo este torneo que, además, sirve como motor para el turismo y la economía en la región. «Estuvimos trabajando mucho tiempo en la organización, garantizando la seguridad, la accesibilidad y para que todo esté en óptimas condiciones para el disfrute de la gente. Hoy participaron más de 300 lanchas y, desde la Federación Chaqueña de Pesca, informaron que ya son 28 piezas que se capturaron y devueltas al río, por lo cual todo el sistema de fiscalización está funcionando muy bien», detalló Zdero.

«Esta actividad significa mucho movimiento y turismo. Los emprendedores tienen mucho trabajo, el sector gastronómico se moviliza, las familias disfrutan y eso es muy bueno también para la Isla del Cerrito», agregó el Gobernador.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo chaqueño respondió a las críticas acerca del origen de los fondos destinados a este evento. «Siempre he sido claro, todos los fondos que invertimos en Turismo y Cultura son del CFI (Consejo Federal de Inversiones). Nosotros no estamos en condiciones de poder afrontar organización con fondos propios, por eso siempre lo hacemos del CFI. Sabemos que van a haber siempre críticas, pero también sabemos de los sectores de dónde vienen», aseguró.

Por último, precisó: «Tenemos mucha gente que vino de Buenos Aires, de Santa Fe, de Corrientes, de Formosa, de Paraguay y de Chaco por supuesto. Queremos que la Isla del Cerrito sea el lugar para que la gente y la familia pueda venir a disfrutar en paz».

VERÓNICA MAZZAROLI: «ESTE EVENTO SE LOGRA CON EL COMPROMISO DE MUCHAS VOLUNTADES»

La presidente del Instituto de Turismo de la provincia, Verónica Mazzaroli, destacó el desarrollo del torneo y resaltó el trabajo conjunto que permitió llevar adelante esta fiesta. «Un balance más que positivo, unos días maravillosos, queremos agradecer el apoyo de las barras pesqueras, la familia y todas las personas que aman participar en un concurso de pesca», subrayó.

«Esto no se logra solo, son muchas voluntades, muchos compromisos en pos de que este evento salga lo mejor posible. Uno trabaja con mucho compromiso para que la gente disfrute y esté contenta como lo hemos visto estos días», finalizó.

JOSÉ GARCÍA: «ESTAMOS MUY CONTENTOS, HAN SIDO TRES DÍAS HERMOSOS»

El intendente de la Isla del Cerrito, José Luis García, expresó su satisfacción por la realización del torneo: «Fueron tres días hermosos, mucha gente ha llegado hasta aquí para disfrutar, más de 300 embarcaciones y un río calmo que permitió a los pescadores tener una agradable jornada».

En ese contexto, *García agradeció al gobernador Zdero y a todas las autoridades provinciales y locales que hicieron posible la realización del evento, al tiempo que resaltó el impacto positivo en la economía local*: «La isla se reacondiciona y todos los medios del país la mencionan, por lo que a más de uno le va a dar ganas de visitarla, ya que aquí se realiza la pesca del dorado más grande del país».

LUCAS APUD MASÍN: «ESTE EVENTO IMPACTA POSITIVAMENTE EN EL TURISMO Y LA ECONOMÍA»

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, remarcó la importancia de esta edición, que incluyó por primera vez la elección de la embajadora del torneo: «Es un hecho histórico que busca tener un representante que difunda nuestra cultura y nuestro turismo. Estuvimos acompañando ese evento y estamos muy felices», expresó.

Finalmente, resaltó el impacto regional de la pesca. «Este encuentro genera espacios donde la gastronomía se encuentra con visitantes chaqueños y de toda la región, incluso de Paraguay. Impacta de manera positiva en la economía y en todo lo que tiene que ver con el turismo regional, que es lo que buscamos impulsar junto a todas las áreas de gobierno», cerró.

REFACCIÓN Y MEJORAS EN LA ISLA DEL CERRITO PARA EL TORNEO DE PESCA

Con el objetivo de garantizar el éxito del Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución y mejorar la infraestructura de la Isla del Cerrito, se llevaron a cabo múltiples trabajos coordinados por distintos organismos provinciales.

SECHEEP se encargó de las instalaciones eléctricas, incluyendo tendido trifásico y monofásico, colocación de tableros para los emprendedores y el sistema de sonido del escenario principal. Por su parte, Infraestructura realizó reparaciones y mantenimiento en comedores, baños, tinglados y áreas de camping, incorporando nuevas luminarias, termotanques, parrillas y pintura general.

El Instituto de Turismo intervino en la reparación de la oficina de información turística, con obras de electricidad, sanitarios, revoques, pintura y parquizado; además construyó una rampa de bajada de lancha pública con iluminación, señalización y estacionamiento, y rehabilitó el pórtico de acceso de la isla. Asimismo, la empresa ECOM Chaco S.A. instaló un centro de monitoreo con 12 postas.

La Dirección de Vialidad Provincial realizó tareas intensivas sobre la Ruta Nacional Nº63, tramo rotonda R.N. Nº16, para facilitar el acceso a la isla. Entre los trabajos realizados se incluyen enripiado de 2.000 toneladas de material, bacheo, señalización vertical, reconstrucción de banquinas y calzadas, limpieza de alcantarillas, desmalezado, poda de árboles y reacondicionamiento de puentes, garantizando la seguridad y comodidad de los visitantes durante el torneo.

Acompañaron al Gobernador, funcionarios provinciales; intendentes, legisladores; autoridades del municipio local y vecinos de la zona.

