Buenos Aires: cerraron los comicios y se esperan los primeros resultados

7 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

A las 21 estarán los primeros datos.

A las 18 cerraron los comicios en la provincia de Buenos Aires, comenzó el escrutinio provisorio y para las 21 se espera la difusión de los primeros resultados. Quienes esténdentro de los colegios y no hayan votado, podrán hacerlo .

 

A las 16 se informó que votó el 55,5% del padrón, en el que estaban habilitadas 14,3 millones de personas. Se aguarda el informe de la participación, que superaría el 60%.

 

Los bonaerenses eligen senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados. Aunque se registraron demoras al inicio, la jornada se llevó adelante con normalidad.

