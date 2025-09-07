Anuncian lluvias aisladas y chaparrones hasta el lunes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, desde la tarde del domingo podrían darse algunos chaparrones en la región.

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional indica que, a partir de la tarde del domingo, podrían darse lluvias aisladas que se extenderían hasta el próximo lunes.

Según el organismo, también comenzaría a subir levemente la temperatura, de acuerdo a los días.

Para este domingo se anuncia una mínima de 7º y una máxima de 18º, con cielo parcialmente nublado por la madrugada, neblina por la mañana y lluvias por la tarde y noche.

Ya para el lunes, la temperatura oscilará entre los 11º y los 22º, con lluvias aisladas por la madrugada, chaparrones por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.

A partir del martes, el cielo se mantendrá despejado con temperaturas que irán desde los 11º a los 25º.

