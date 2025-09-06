Zdero inauguró el nuevo Centro de Monitoreo en la Isla del Cerrito

Se desplegaron 1.500 metros de fibra óptica para la interconexión de los puntos de control.

En el marco del 149° aniversario de la Isla del Cerrito, el gobernador Leandro Zdero inauguró el nuevo Centro de Monitoreo, que cuenta con un sistema de video-vigilancia compuesto por cámaras nuevas, propiedad del municipio, y cámaras domo, instaladas por ECOM Chaco. Además, se desplegaron 1.500 metros de fibra óptica para la interconexión de los puntos de control .

El gobernador Zdero destacó que esta iniciativa forma parte del Plan de Seguridad Provincial, encabezado por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y remarcó la importancia de la articulación «no sólo con las fuerzas federales, sino también con los gobiernos locales».

«Queremos que quienes viven o visitan la isla estén más tranquilos y seguros. Además de la seguridad, trabajamos en recuperar edificios históricos y poner en valor el patrimonio local», sostuvo Zdero.

La Sala de Monitoreo fue equipada con un rack de comunicaciones con UPS, televisores, una PC, red cableada y el software de visualización en tiempo real. El sistema permite registrar y encapsular imágenes, así como la lectura de patentes, una herramienta clave para el control en zonas de frontera.

