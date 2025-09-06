Trump advirtió que aviones venezolanos «serán derribados» si amenazan en el Caribe

El presidente de EEUU lanzó la advertencia tras un sobrevuelo de cazas venezolanos. El Pentágono desplegó F-35 en Puerto Rico en medio de la creciente tensión con Caracas.

Donald Trump endureció su discurso frente a Venezuela y aseguró este viernes que «serán derribados» los aviones militares que pongan en riesgo a las fuerzas estadounidenses en el Caribe. La advertencia se produjo después de que cazas F-16 venezolanos se acercaran a un buque norteamericano que realizaba tareas antidrogas en la región.

El episodio motivó la reacción inmediata del Pentágono, que envió una decena de cazas F-35 a Puerto Rico como refuerzo. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump advirtió: «Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. Nos enteramos de lo que pasó, pero en realidad no terminó así, no como lo describieron».

Al dirigirse al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que la decisión de responder ante un eventual ataque quedará en manos de los mandos militares: «Diría que usted… usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer». Más tarde, subrayó: «Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados».

La Casa Blanca vinculó el incidente a la amplia operación antidrogas desplegada en las últimas semanas, una de las mayores en décadas en aguas cercanas a Venezuela. Según Trump, se busca frenar el narcotráfico y también el ingreso de inmigrantes con antecedentes criminales. «Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela… sus peores prisioneros están viviendo felizmente en Estados Unidos», afirmó.

En esa línea, defendió la necesidad de aplicar una política de «mano dura» y resaltó que el nuevo Departamento de Guerra tendrá un rol central contra el tráfico de drogas y de personas. «No queremos que vengan drogas de Venezuela o de ningún otro lugar… no queremos que las drogas maten a nuestra gente», agregó.

Trump también responsabilizó al gobierno de Joe Biden por haber flexibilizado las políticas migratorias, lo que, según él, permitió el ingreso de criminales y potenció la inflación. Aseguró que su administración logró expulsar a miles de delincuentes y que, en los últimos 120 días, el cruce fronterizo pasó de «millones» a «cero ingresos».

Finalmente, el mandatario descartó que el objetivo de la operación sea derrocar a Nicolás Maduro. «No estamos hablando de un cambio de régimen», aclaró, aunque al referirse a las últimas elecciones en Venezuela comentó: «Tuvieron una elección muy extraña, y estoy siendo muy amable».

